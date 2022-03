Irpin, il momento dell'esplosione che ha causato la morte della mamma e dei due figli Irpin, il momento dell'esplosione che ha causato la morte della mamma e dei due figli

Attualità lunedì 07 marzo 2022 ore 09:27

Il gasolio è troppo caro, i pescherecci si fermano

foto di repertorio

Mobilitazione dell'Associazione produttori pesca: le imbarcazioni non usciranno in mare per 7 giorni per protestare contro prezzi divenuti esorbitanti

TOSCANA — "Il caro-gasolio non permette più di sostenere le attività di pesca e il comparto ha deciso di fermarsi". Con questa motivazione l'Associazione produttori pesca ha annunciato lo 'sciopero' per una settimana di almeno l'80% delle marinerie italiane. Il prezzo medio del gasolio per la pesca è oggi raddoppiato rispetto al 2021. La protesta contro i costi esorbitantit del carburantei è iniziata la notte scorsa e andrà avanti fino al prossimo lunedì. Per preservare lo stipendio dei dipendenti, gli armatori consegneranno alle Capitanerie i documenti dei pescherecci mentre i marinai resteranno a bordo. Per mercoledì prossimo è in programma un incontro a Roma presso il Ministero per chiedere al governo Draghi di far rientrare il comparto pesca fra quelli che riceveranno aiuti e sostegni nel prossimo decreto contro il caro-energia.