Scuole, contagiati dal Covid altri 1.089 studenti

I bambini e i ragazzi toscani colpiti dal Covid dal primo Gennaio al 2 Maggio salgono a 16.961. Positivi al virus altri 47 docenti

TOSCANA — Non rallenta il contagio fra i bambini e i ragazzi di età scolare. Nell'ultima settimana presa in considerazione per il monitoraggio condotto dalla Regione, quella fra il 26 Aprile e il 2 Maggio, gli studenti che hanno contratto l'infezione sono stati 1.089, solo 10 in meno rispetto alla settimana precedente. Rappresentano il 19,26% del totale delle persone risultate positive in Toscana, percentuale in aumento rispetto al 17,62 di 7 giorni fa.

Nell'ultimo mese quindi, il contagio ha colpito questa fascia di età al ritmo di 1000-1.100 casi alla settimana. Complessivamente, dal primo Gennaio ad oggi, in Toscana, i casi di Covid registrati nella fascia di età fra zero e 18 anni sono 16.961.

Le province pià colpite sono quella di Firenze con 1.583 casi e poi quelle di Arezzo, Pisa e Prato con circa 600 casi.

Per quanto riguarda la distribuzione negli ordini scolastici, fra il 26 Aprile e il 2 Maggio hanno contratto l'infezione 342 studenti delle scuole superiori, 279 delle elementari, 211 delle medie inferiori, 171 bambini della materna e 86 dei nidi.

Nella settimana in questione hanno contratto il contagio anche 46 docenti e 7 persone fra bidelli e personale amministrativo delle scuole. Il totale dal Gennaio è 955.