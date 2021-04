Toscana verso la conferma della zona gialla

Sia l'indice Rt che l'incidenza settimanale del contagio sono nei limiti. Fa eccezione la provincia di Prato. I nuovi positivi Comune per Comune

FIRENZE — Si avvicina il consueto monitoraggio del venerdì sull'andamento dell'epidemia di Covid dell'Istituto superiore di sanità. In base ai dati raccolti questa settimana dalla Regione, la Toscana ha i requisiti per restare in zona gialla anche la prossima settimana, con un indice Rt intorno a 0,90 (limite che fa scattare la zona arancione è 1) e un'incidenza settimanale di nuovi casi pari a 162 ogni centomila abitanti (la soglia di sicurezza è 250). Fa eccezione la provincia di Prato con 262 nuovi casi ogni centomila residenti, il dato più alto a livello italiano. E la situazione sta peggiorando anche in provincia di Pistoia, che oggi ha un'incidenza giornaliera pari a 42,51 (il limite è 35), e quella di Arezzo, che ha un'incidenza giornaliera pari a 33,32.

In ogni caso in Toscana il dato regionale è buono e anche la situazione negli ospedali sta migliorando: oggi ci sono 50 ricoverati in meno per un totale di 1.616 degenti nei posti letti Covid ordinari contro i 1.822 di giovedì scorso (206 in meno) e 254 in terapia intensiva contro i 269 di una settimana fa (815 in meno).

Sulla base dell'andamento dei contagi, la prossima settimana le regioni in zona arancione potrebbero essere Calabria, Sicilia, Basilicata e, forse, la Sardegna che lascerebbe così la zona rossa. Più incerta la situazione per la Valle d'Aosta (attualmente in zona rossa) e per la Puglia (attualmente in zona arancione).

Qui sotto trovate i dati dei nuovi positivi in Toscana, Comune per Comune. Le località che non sono citate non hanno registrato nuovi casi di contagio.

---

Tabella nuovi casi positivi Comune per Comune