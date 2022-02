Trovato un cadavere sotto il viadotto dell'Indiano

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Dai primi riscontri della Polizia si tratterebbe di uno straniero, con tratti orientali, sulla cinquantina. Il corpo era vestito e in posizione supina

FIRENZE — Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un terreno situato al di sotto del viadotto dell'Indiano, nei pressi della Firenze-Pisa-Livorno. A fare la macabra scoperta sarebbero stati alcuni dipendenti di Alia, l'azienda di smaltimento rifiuti.

Il corpo senza vita, completamente vestito e in posizione supina, non è ancora stato ufficialmente identificato. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di uno straniero, con caratteri somatici orientali, sulla cinquantina.

Sul posto è intervenuta la polizia con personale della Scientifica e il magistrato di turno che coordinare le indagini.

Spetterà al medico legale far luce sulle cause della morte ma l'esame esterno del cadavere non ha fatto rilevare segni evidenti di violenza.

Nel Dicembre 2020, in un altro terreno situato sotto il viadotto dell'Indiano, furono trovate quattro valigie con all'interno i resti di due coniugi uccisi e fatti a pezzi, Shpetim e Tauta Pasho. Per questo duplice omicidio è stata rinviata a giudizio la fidanzata del figlio della coppia, Elona Kalesha.

Notizia in aggiornamento