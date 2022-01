Un cadavere carbonizzato in camera da letto

«Io vengo a Sanremo, poi tu dopo non lavorerai più»: la scenetta tra Zalone e Amadeus che annuncia la presenza del comico al festival

Un corpo privo di vita è stato rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti per spengere un incendio sviluppatosi all'interno di una palazzina

FIRENZE — Un cadavere carbonizzato in una camera da letto, è la tragica scena apparsa ai vigili del fuoco che questa mattina sono intervenuti in una palazzina di Firenze.

La squadra del comando di Firenze è intervenuta in via della Fornace per un incendio sviluppatosi al primo piano di uno stabile.

Una volta sul posto, all'interno dell'abitazione hanno trovato un corpo ormai privo di vita.

Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la polizia municipale.