Truffe da bonus, 440 milioni arraffati con l'inganno

Perquisizioni anche in Toscana nell'inchiesta su una maxi-frode incentrata sui fondi pubblici a sostegno delle imprese, con 35 arresti e 78 indagati

RIMINI — E poi ci si meraviglia se il governo ha deciso di imporre controlli più severi sulle procedure per l'erogazione dei bonus varati nei due anni di pandemia a sostegno di imprese e commercianti. Nel corso di un'inchiesta iniziata a Rimini e poi estesa a molte altre regioni, Toscana compresa, è stata scoperta un'organizzazione che è riuscita ad ottenere 440 milioni di euro di bonus vari (bonus locazioni, bonus ristrutturazioni per lavori sismici e di miglioramento energetico, bonus facciate) attraverso falsi crediti di imposta che facevano capo a 100 società create apposta per truffare lo Stato.

Nelle indagini ci sono 78 persone indagate e oggi sono scattate 35 misure cautelari: 8 arresti in carcere, 4 ai domiciliari, 20 imprenditori interdetti dalle loro funzioni e 3 commercialisti dall'esercizio della professione.

Le Fiamme Gialle sono entrate in azione con perquisizioni e sequestri di documenti in Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Veneto. Il reato contestato è indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Fra gli indagati ci sono 9 individui che hanno presentato domanda anche per il reddito di cittadinanza e altri 3 con precedenti penali per associazione di stampo mafioso.

La 'banda dei bonus' aveva una sede centrale a Rimini con ramificazioni in tutta Italia. Al centro della truffa, il sistema dei crediti di imposta introdotto dal decreto Rilancio del 2020 per aiutare le imprese in difficoltà.

Stando alla ricostruzione delle Fiamme Gialle, i membri dell'organizzazione, professionisti e imprenditori, si incontravano a Rimini per mettere a punto le strategie per le cessioni dei crediti di imposta e per il reinvestimento dei proventi che derivavano da tutto il sistema. I lavori oggetto delle pratiche per la richiesta dei bonus però potevano essere effettuati in tutta Italia.