Ufficiale, Toscana promossa in zona arancione

Il provvedimento entra in vigore lunedì 12 Aprile. Lo ha reso noto il Ministero della salute. In giornata la nuova ordinanza di Speranza

FIRENZE — Dopo 2 settimane in zona rossa, la Toscana torna in arancione da lunedì 12 Aprile. Lo ha reso noto il Ministero della salute alla luce del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, annunciando che il ministro Speranza firmerà l'ordinanza in serata.

Insieme alla Toscana vengono promosse in arancione anche Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Calabria (quest'ultima è rimasta in bilico per tutto il giorno). Passa invece in zona rossa la Sardegna e va ad aggiungersi alla Campania, alla Puglia e alla Valle d'Aosta.

L'Italia quindi torna prevalentemente arancione, con la possibilità di muoversi liberamente nel territorio comunale e la riapertura dei parrucchieri, dei centri estetici e dei negozi che non vendono beni di prima necessità.Restano chiusi i confini regionali.

"La curva dell'epidemia di Covid in Italia è in lenta decrescita mentre negli altri Paesi europei c'è una ricrescita - ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro - In Italia l'età media dei casi rimane sempre sotto i 50 anni e crescono gli asintomatici. La decrescita dei casi sta coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusi i giovani, tenendo però conto della chiusura delle scuole".

L'epidemia frena ma il numero di vittime reta sempre elevatissimo, oggi sono 718 a livello nazionale, 33 in Toscana. "In generale prima scende l'Rt, poi l'incidenza e i ricoveri e per ultimi i dati sulla mortalitù - ha detto Brusaferro - Quindi ci aspettiamo che inizino a decrescere anche i decessi per Covid".

Per quanto riguarda la Toscana, è stato il rallentamento del contagio conquistato negli ultimi giorni, con l'incidenza settimanale del contagio scesa a 230 nuovi casi ogni 100mila abitanti e l'indice a Rt 1,01, a convincere il ministro Speranza a far cessare le restrizioni più severe dalla prossima settimana applicando una interpretazione meno restrittiva dell'ultimo decreto anti-Covid.

La zona arancione non sarà comunque valida su tutto il territorio regionale: entro stasera il presidente della Regione Giani comunicherà quali sono le province o le aree che restano in zona rossa per i troppi casi di Covid: fra queste ci sono la provincia di Prato, i Comuni del Valdarno inferiore, l'Empolese e altri circondari ma l'ultima parola spetta a Giani.

Ulteriori aggiornamenti più tardi