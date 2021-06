Vuoi prenotare il vaccino per telefono? Ecco i numeri

Euro 2020, Mancini: «Spero che Raspadori possa fare come Paolo Rossi»

Le Aziende sanitarie hanno istituito 3 numeri di telefono riservati a chi vuole prenotare il siero anti-Covid ma non ha nè computer nè il cellulare

TOSCANA — Ci sono due fasce di età in ritardo nella campagna vaccinale contro il Covid, quelle della decade dei sessantenni e dei settantenni, forse a causa di qualche difficoltà in più per prenotare la somministrazione attraverso il portale regionale attivato su internet.

A partire quindi da domani, venerdì 4 Giugno, la prenotazione del vaccino anti-covid, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o di smartphone o di assistenza di familiari più esperti di navigazione nel web, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane.

Questi i numeri che potranno essere chiamati dalle persone che non possono prenotare la vaccinazione attraverso il portale web regionale in autonomia:

Asl Nord-ovest: 0585-498008

Asl Centro: 055-545454 e poi premere il tasto 2

Asl Sud-est: 800-432525



Contestualmente all'attivazione di questi tre numeri, verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile.