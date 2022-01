Incendio divora un'azienda tessile

Fiamme alte e una densa colonna di fumo si sono levati dal rogo che si è sviluppato all'interno di una ditta di prodotti tessili

MONTEMURLO — Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 19.30 all'interno di un'azienda tessile situata in via Puccini.

Il fuoco ha invaso i locali e, nel giro di pochi minuti, buona parte del capannone era avvolto dalle fiamme.

Le squadre del comando pratese dei pompieri sono giunte sul posto insieme a quelle del distaccamento di Montemurlo e hanno iniziato le operazioni di spengimento con l'ausilio di 2 autobotti e di una botte scarrabile. Intorno alle 21.30 la situazione è tornata sotto controllo anche se i vigili del fuoco hanno continuato ad operare per tutta la notte per domare i residui del rogo e procedere con la bonifica e la messa in sicurezza dell'edificio.

In corso di accertamento le cause del disastro. I danni sono molto ingenti.

L'incendio



