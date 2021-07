In fiamme bosco e uliveti lungo la Setteponti

L’incendio si è sviluppato nella tarda mattinata in località Solatio. Grande dispiegamento di forze per spegnere il rogo

CASTELFRANCO-PIANDISCO' — I Vigili del fuoco del comando di Arezzo distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti lungo la via Setteponti in località Solatio, per un incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di oggi che sta interessato oliveti e un bosco per circa 7000 mq di terreno.

Sul posto – un’area nel comune di Castelfranco-Piandiscò – sono impegnati per spegnere le fiamme 9 squadre di volontari gestiti dalla Regione Toscana, 3 automezzi dei pompieri, un elicottero del reparto volo di Arezzo e uno della Regione. Sul posto il sindaco del borgo valdarnese Enzo Cacioli e i Carabinieri per la viabilità.