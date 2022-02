Tragico investimento, muore un uomo di 76 anni

L'incidente nel primo pomeriggio a Sant'Albino di Montepulciano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

MONTEPULCIANO — Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un veicolo, oggi poco dopo le 15, a Sant'Albino di Montepulciano.

I sanitari, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto che constatare il decesso dell'anziano. Per lui non c'era purtroppo più nulla da fare.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Da accertare l'esatta dinamica del sinistro.