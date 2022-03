Fino a che punto può spingersi la Nato senza che la guerra diventi mondiale? Fino a che punto può spingersi la Nato senza che la guerra diventi mondiale?

Benvenuto Denis, nato in fuga dall'Ucraina

Denis tra le braccia di mamma Halina Foto di: Asl Toscana Centro; Eugenio Giani / Facebook

Il piccino è venuto alla luce all'ospedale di Pescia. Mamma Halina ha viaggiato per 5 giorni per arrivare in Italia con l'altro bimbo di 4 anni

TOSCANA — Si chiama Denis ed è nato in fuga dall'Ucraina all'ospedale di Pescia, venerdì scorso, ore 7,34. Pesa 3 chili e 700 grammi. La sua mamma, Halina, ha viaggiato per 5 giorni insieme al marito, ai suoceri e all'altro figlioletto di 4 anni: tutti via dalle bombe di una guerra iniziata con l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Fino a Lamporecchio, dove la famiglia ha trovato ospitalità da una parente. Quindi Denis con tanta voglia di nascere, ed eccolo in buona salute così come la sua mamma. Entrambi sono stati dimessi dal punto nascita del Santi Cosma e Damiano ieri, domenica 6 Marzo. Il viaggio di mamma Halina si è compiuto quando lei era già alla 39a settimana. E' partita da Ternopil, nell'Ucraina occidentale, ed è arrivata in Valdinievole giovedì scorso. Subito le doglie, con la vita al suo richiamo incontenibile. Giunta in ospedale nella notte è stata accolta nel reparto di ostetricia e il parto è stato seguito dalle ostetriche Sonia Selvaggi e Debora Goiorani. Quando è stata dimessa, riferisce la Asl Centro, Halina ha regalato al personale dei dolci per ringraziare dell'accoglienza e dell'assistenza, tutti commossi per il lieto evento dalla referente sanitaria Giuditta Niccolai al neo direttore della struttura operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale peciatino Luigi Errichiello. E il presidente della Regione Eugenio Giani ha riservato al piccolo Denis il benvenuto ufficiale: "Benvenuto Denis! Piccolo nato all'Ospedale di Pescia da mamma fuggita dalla guerra in Ucraina! Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore".

