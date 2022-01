A 17 anni nella notte fanno razzìa nel negozio

È stato un residente della zona a dare l'allarme. I carabinieri hanno trovato i 3 minorenni mentre svuotavano la cassa e gli scaffali

VIAREGGIO — Quando i carabinieri sono arrivati, i tre ladri ragazzini stavano svuotando la cassa e ripulendo gli scaffali del negozio di alimentari. È successo la notte scorsa, protagonisti tre 17enni che sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della sezione radiomobile di Viareggio e della stazione di Camaiore.

I militari sono intervenuti intorno alle 2,30 con due pattuglie in via Paolo Savi a Viareggio dopo che un residente, notati i movimenti sospetti, li aveva chiamati dando l'allarme. I minorenni sono tutti già noti alle forze di polizia. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la saracinesca del negozio forzata e sorpreso i ragazzi all'interno.

Due sono stati subito bloccati nel negozio. Il terzo ha tentato la fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato raggiunto. I tre sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcuni cacciaviti, utilizzati per forzare la porta di ingresso, e due telefoni cellulari di cui non hanno saputo giustificare la provenienza e che sono ritenuti provento di furto.

I ladri ragazzini sono stati quindi dichiarati in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Sono stati trasferiti all’istituto penale per minori di Firenze. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.