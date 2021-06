Via libera ufficiale ai vaccini in vacanza

Arrivata alle Regioni la lettera del generale Figliuolo che autorizza la somministrazione delle dosi di richiamo nelle località di villeggiatura

ROMA — La mobilitazione delle Regioni per evitare che la campagna vaccinale anti-Covid ostacoli in qualche modo il turismo sul territorio nazionale ha prodotto il risultato sperato: il commissario per l'emergenza Figliuolo ha fatto recapitare ai governatori la lettera in cui autorizza ufficialmente la somministrazione delle dosi di richiamo dei vaccini anche nelle località di vacanza.

Nella missiva Figliuolo invita le Regioni a garantire la massima flessibilità nelle attività vaccinali e si rende disponibile a riequilibrare la distribuzione delle dosi di siero in base alle nuove esigenze.

Non tutte le Regioni sono in grado di diventare operative in tempi brevi, anche per la necessità di limare e interfacciare i sistemi informatici di prenotazione fra loro. I presidenti di Liguria e Piemonte ad esempio hanno già siglato un accordo affinchè i tanti piemontesi che vanno in vacanza nelle località di villeggiatura liguri possano ricevere in quella sede la seconda dose di vaccino.

Per adesso la Regione Toscana non ha fatto sapere come intende organizzarsi nè per i vaccinare chi viene in vacanza sul suolo toscano nè per garantire maggior flessibilità per la data di richiamo a chi deve partire. Da ieri comunque sono aperte le prenotazioni per il siero anti-Covid anche a chi non è iscritto al servizio sanitario nazionale.