Vaccini e vacanze, Figliuolo chiede flessibilità per i richiami

Il commissario ha chiesto alle Regioni di cambiare la data del richiamo in caso di partenze e viaggi rimanendo però entro i limiti previsti dall'Aifa

ROMA — Con una lettera inviata oggi, il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha invitato le Regioni ad adottare criteri di flessibiità quando fissano la data del richiamo per i vaccini anti-Covid, soprattutto se somministrati alle persone più giovani, suggerendo di anticiparlo di qualche giorno se ci sono necessità di viaggi e spostamenti pur rimanendo all'interno dei limiti previsti dall'Agenzia italiana del farmaco: 42 giorni per i vaccini Pfizer e Moderna e 12 settimane per AstraZeneca.

"Penso alle classi più giovani che nei mesi estivi si sposteranno - ha spiegato Figliuolo - Già in fase di prenotazione dovrà essere possibile trovare la data migliore per il richiamo e far sì che, con la flessibilità, già in quella fase sia possibile spostarlo in un altro giorno rimanendo nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane. E' fattibile, ci vorranno tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici di prenotazione ma la mia struttura è pronta a dare una mano".

Il 5 Giugno, in Toscana, anche gli studenti che quest'anno devono sostenere l'esame di maturità potranno prenotare il vaccino anti-Covid, con somministrazione prevista fra il 7 e il 13 Giugno. Il siero prescelto è Pfizer, che attualmente viene inoculato con 42 giorni di intervallo fra la prima e la seconda dose. Quindi i richiami cadono nella settimana compresa fra il 19 e il 25 Luglio. Vedremo nelle prossime ore se, già dal 5 Giugno, la flessibilità richiesta da Figliuolo potrà essere adottata dalle aziende sanitarie toscane adeguando il sito prenotavaccino.sanita.toscana.it o attraverso altre soluzioni.

Per quanto riguarda invece la possibilità di effettuare il richiamo nei località di villeggiatura, è ancora in corso il confronto fra le Regioni e il governo ma, per questioni logistiche e burocratiche, al momento questa possibilità, qualora venga resa attuabile, dovrebbe riguardare soggiorni di vacanza di almeno 3 settimane nello stesso luogo.