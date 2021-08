Enorme rogo sul Monte Pisano, torna l'incubo

Crollo Morandi, intrappolato nel furgone in bilico sul ponte: il video del salvataggio

È divampato un altro incendio dopo quelli in Versilia, nel Fiorentino e Grossetano. Squadre sul posto per spegnere le fiamme divampate nel pomeriggio

VICOPISANO — Sabato di fiamme in Toscana, dopo gli incendi divampato a Camaiore, Calenzano e Semproniano, un incendio è scoppiato sul Monte Pisano. Il territorio comunale interessato è quello di Vicopisano. Sul posto stanno operando diverse squadre per lo spegnimento del rogo: l'Antincendio boschivo, i Vigili del fuoco, la Protezione civile che stanno cercando di domare l'incendio e le Forze dell'Ordine.

Il Comune di Vicopisano ha fatto un appello per liberare immediatamente le strade dalle auto e a non venire per alcuna ragione a intralciare i mezzi e le operazioni di antincendio e di soccorso.

Nel pomeriggio sono entrati in funzione anche due elicotteri e un Canadair e si cerca soprattutto di impedire che le fiamme si avvicinino alle case. Al momento comunque non si segnalano evacuazioni, ad eccezione di una anziana che vive nei dintorni.

I vigili del Fuoco hanno fatto sapere di essere a lavoro con 8 squadre: 2 da Pisa, 2 da Pontedera, 1 ciascuna di Cascina, Castelfranco, Ponsacco e San Miniato.

Sono in corso le valutazioni per possibile altre evacuazioni.