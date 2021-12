Visite nelle rsa, si cambia: entrano solo i supervaccinati

Il governatore Giani ha firmato l'ordinanza che applica le restrizioni varate dal governo, a tutela degli ospiti delle residenze sanitarie assistite

TOSCANA — Nuove regole per le visite nelle residenze sanitarie assistite per anziani e nelle strutture residenziali che ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza (31 Marzo) potranno accedere a queste strutture solo i visitatori che hanno già ricevuto la dose di rinforzo del vaccino anti-Covid (dose booster o terza dose) oppure che sono in possesso di green pass rafforzato (quello rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o dopo la guarigione) e di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.

Per quanto riguarda in particolare il tampone, familiari, amici e conoscenti degli ospiti che hanno prenotato una visita e sono in attesa di effettuare la terza dose possono, fino al 28 febbraio 2022, chiedere alla Regione di effettuare il test gratuitamente, fino a un massimo di 2 test al mese (per tutte le informazioni cliccare su https://www.regione.toscana.it/-/visite-nelle-rsa-rsd-e-strutture-residenziali-socio-sanitarie).

Fino al 31 Marzo sono inoltre sospesi i rientri in famiglia degli ospiti ed eventuali loro uscite programmate.

Restano in vigore tutte le altri disposizioni regionali, che prevedono la possibilità di autorizzare l’accesso alle situazioni in situazioni di gravità e fine vita nonchè la chiusura alle visite dei familiari qualora si riscontrino casi positivi al Covid tra gli ospiti o il personale. In questo caso il divieto permane fino alla conclusione della situazione di rischio.

Misure precauzionali maggiormente restrittive, necessarie a prevenire o contenere eventuali focolai di Covid, potranno essere adottate dal direttore sanitario dell'Azienda territorialmente competente per ciascuna struttura.