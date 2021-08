Rave, svolta nella notte, restano accampati in 250

Molti giovani avrebbero lasciato l'area durante la notte riversandosi nei comuni vicini. Nell'area naturalistica sarebbero rimaste circa 250 persone

VITERBO — Al rave sono rimaste circa 250 persone, è quanto reso noto dalla questura di Viterbo. La svolta nella notte quando le forze dell'ordine hanno registrato un deflusso di persone e veicoli che occupavano l'area naturalistica tra Lazio e Toscana vicino al lago di Mezzano, a Valentano.

Le forze dell'ordine che controllavano da giorni la zona per impedire nuovi accessi, durante la notte hanno registrato il deflusso di persone ed hanno identificato i giovani che hanno lasciato l'area dell'accampamento abusivo. Alcuni dei giovani partecipanti al rave iniziato tra il 13 ed il 14 Agosto si sarebbero poi diretti nei comuni limitrofi.

I sindaci della Maremma di Manciano, Pitigliano e Sorano, Mirco Morini, Giovanni Gentili e Pierandrea Vanni avevano invocato un intervento per sgombrare la zona.

Sono circa 11mila i giovani provenienti da tutta Europa che si sono accampati con camion e camper parcheggiati nell'area naturalistica.

Nella giornata di ieri sono stati ricoverati 5 giovani all'ospedale di Pitigliano per coma etilico.

La procura di Viterbo intanto ha aperto un'inchiesta sulla morte di Gianluca Santiago Camossa, 25 anni nato a Londra ma residente a Reggio Emilia, trovato senza vita annegato nel lago di Mezzano. Nel fascicolo d'inchiesta si procede per morte come conseguenza di altro reato. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause del decesso.