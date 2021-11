"Accendete in anticipo le luminarie di Natale"

Giani: "Potrebbe essere utile a creare in anticipo il clima natalizio e a diluire le presenze nelle città, riducendo il rischio di contagi da Covid"

FIRENZE — Poco prima che il governo iniziasse il confronto con i governatori sulle nuove restrizioni per i vaccinati e il supergreen pass, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato che, al momento, non vede rischi eccessivi in vista del Natale per l'epidemia di Covid-19 sul territorio regionale. “I contagi nelle ultime settimane sono cresciuti ma senza impennate - ha dichiarato - Dunque sono sufficientemente ottimista”.

Giani ha però lanciato un invito ad accendere in anticipo le luminarie natalizie. “Diluire da subito, nelle 4 o 5 settimane che mancano a Natale, le presenze nelle città aiuterebbe a ridurre il rischio assembramenti - ha spiegato il governatore - Vanno evitate le corse all’ultimo minuto ed accendere le luminarie di Natale con una settimana magari di anticipo potrebbe essere utile a creare quel clima natalizio che diluirà le presenze in città, sicuramente maggiori del solito in un arco di tempo più ampio, riducendo dunque il rischio di eventuali contagi”.