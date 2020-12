Ambulanti, ok al rinnovo delle concessioni fino al 2032

La Regione Toscana è stata la prima a recepire le linee guida nazionali. Giani e Marras: "Eravamo pronti anche ad una soluzione toscana"

FIRENZE — Le amministrazioni comunali toscane potranno procedere con il rinnovo per 12 anni delle concessioni per il commercio ambulante in scadenza il prossimo 31 Dicembre. Il via libera è arrivato dalla giunta regionale che ha recepito in tempi rapidissimi le linee guida nazionali emanate a Novembre e altrettanto rapidamente ha approvato le modalità operative per i rinnovi.

Sono circa 14 mila imprese che in Toscana aspettavano questi provvedimenti: ambulanti che stanno vivendo una crisi durissima, innescata dall’emergenza sanitaria e dallo stop imposto a molti mercati dalle restrizioni anti-Covid. Grazie alle nuove concessioni, questi commercianti potranno continuare a lavorare fino al 31 dicembre 2032.

Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a banchi inseriti in mercati, fiere e isolati, compresi quelli finalizzati a svolgere attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di prodotti di agricoltori.

"La Regione Toscana si era comunque già portata avanti con una sua legge del 2019, unica in Italia, che aveva già previsto il tacito rinnovo, per una durata di 12 anni, delle concessioni in scadenza - si legge in una nota della Regione - La possibilità era stata poi confermata dallo Stato a Maggio 2020, con un decreto legge che rinviava a linee guida da approvare, per tutti uguali, in modo da garantire una regolamentazione uniforme nell’intero Paese. Nella norma nazionale in pratica il governo ha esteso a tutta Italia quanto già previsto dal Codice del commercio toscano".