Ad Arezzo scatta l'obbligo di mascherine all'aperto

Come a Venezia e in Sicilia il sindaco Ghinelli ha disposto l'obbligatorietà della mascherina nel centro storico e nella zona dei mercati di Natale

AREZZO — Anche in Toscana la paura della nuova ondata di Covid si fa sentire e già come accaduto in Sicilia anche ad Arezzo dal 20 Novembre scatta l'obbligo di mascherina anche all’aperto e anche laddove sia possibile il rispetto del distanziamento minimo di un metro, nell’area del centro storico e nella zona del mercato settimanale.L'obbligo è stato sancito da una ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli.

Tale obbligo scatta dal venerdì alla domenica compresi e nei giorni festivi e prefestivi dell’arco temporale 20 Novembre – 9 Gennaio. Sono sempre fatte salve le esenzioni all’uso della mascherina previste dalla normativa vigente.

I motivi che hanno portato il primo cittadino ad adottare questo provvedimento a tutela della salute pubblica sono legati agli eventi programmati nell’ambito della Città del Natale e all’appuntamento del sabato di via Giotto e via Raffaello Sanzio, che si caratterizzeranno per afflusso di turisti, cittadini, visitatori e acquirenti.

Sempre nell’ordinanza, si specifica che l’accesso alle aree destinate a commercio straordinario e fiere, quindi anche la prima edizione del 2022 dell’Antiquaria, è consentito solo ai possessori di Green Pass, che dovrà essere sempre a disposizione e mostrato alle forze dell’ordine, su loro richiesta, in caso di controllo. La disposizione vale anche per gli operatori.

Ancora per questi ultimi, è previsto che garantiscano, in corrispondenza del proprio punto-vendita, la distanza interpersonale di sicurezza - un metro - e che predispongano cartelli dove siano riportati gli obblighi di rispettarla e di utilizzo dei guanti monouso o di gel idroalcolico in caso di acquisti.