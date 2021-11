La figuraccia di Ugo Mattei: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato». Ma è il contrario La figuraccia di Ugo Mattei: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato». Ma è il contrario

Incubo chiusure, le regioni chiedono un nuovo green pass

Le regioni chiedono un tavolo urgente con il governo per discutere di restrizioni solo per i non vaccinati. Posizione unitaria dei governatori