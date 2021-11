Attacchi ai centri vaccinali, blitz contro no-vax

Nuove perquisizioni della Polizia postale e della Digos nei confronti di alcuni appartenenti ai gruppi no vax e no green pass anche in Toscana

TOSCANA — Il nuovo blitz della Polizia postale contro i no vax arriva anche in Toscana con 5 perquisizioni tra Pisa e Firenze. A livello nazionale gli agenti stanno eseguendo 24 perquisizioni in diverse città nei confronti di appartenenti ai movimenti dei no vax e no green pass molto attivi su un gruppo Telegram.

Nei loro confronti sono ipotizzati reati che vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

Le indagini sono state avviate dal Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Liguria con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale per identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo.



Per quanto riguarda la Toscana la Digos della questura di Firenze ha eseguito altre 5 perquisizioni a carico di altrettante persone attive in rete e ricollegabili al movimento "V_V" (Voce di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani), ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti ed altri reati.

Gli investigatori sono intervenuti in diverse regioni: Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Sicilia. Al centro delle indagini in particolare attacchi ad hub vaccinali presi di mira anche nelle settimane scorse.