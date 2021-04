Bambini contagiati e le scuole chiudono per Covid

L'epidemia continua a colpire e le scuola di Avane, frazione di Vecchiano, e di San Godenzo, in Valdisieve, sono state costrette a chiudere

TOSCANA — Quando mancano pochi giorni al 26 Aprile, data in cui il governo ha previsto il ritorno alle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine grado in zona gialla e in zona arancione, arriva la notizia di altre scuole toscane costrette alla chiusura a causa del contagio da Covid-19.

E' successo ad Avane, frazione di Vecchiano, dove è un bambino ha contratto l'infezione e, trattandosi di una scuola d'infanzia con un'unica sezione, l'intero plesso è stato chiuso dal sindaco, Massimiliano Angori.

"La dirigente scolastica è in attesa delle comunicazioni relative alle disposizioni per la quarantena da parte della Asl - ha spiegato il primo cittadino - Da sottolineare che il bambino, a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione, è a casa già da alcuni giorni, precedentemente a quando è stata accertata la sua positività tramite tampone" ha concluso Angori.

Una decisione analoga è stata presa dall'amministrazione comunale di San Godenzo, in Valdisieve.

“In seguito alla presenza di bambini tra i 7 positivi individuati sabato, la Asl ha messo in quarantena fiduciaria l'intera scuola dell'infanzia comprese le due insegnanti, la prima classe della scuola primaria e tutto il personale Ata” ha spiegato il Comune in una nota.

“Nel frattempo è risultata positiva una insegnante residente in altro comune e questo ha comportato la quarantena di altre 2 classi della scuola primaria e di altre insegnanti - prosegue la nota - Purtroppo, diventa impossibile mantenere aperto l'istituto per mancanza di personale, quindi abbiamo provveduto, in accordo con la dirigenza scolastica, all'emissione di una ordinanza di chiusura del plesso di San Godenzo fino a che la scuola non riuscirà a sopperire alla carenza. In via cautelativa è stata predisposta la chiusura fino al 28 aprile. Speriamo che tutto si risolva presto. Un abbraccio a tutti i bambini che si troveranno ad affrontare questo particolare momento”.