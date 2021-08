In Italia altri 5.321 positivi e 5 morti

Nei reparti Covid ordinari i ricoverati aumentano e sfiorano quota 2mila, sono 103 in più. Nelle terapie intensive i pazienti sono 230

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia per Covid 5 persone (ieri 16). Il totale delle persone decedute per la pandemia è 128.068.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.321, in diminuzione rispetto ai 6.513 di ieri. I casi accertati in Italia dal Febbraio 2020 sono 4.355.348.

Gli attualmente positivi sono 91.350, cioè 4.065 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 4.135.930, con un aumento di 1.250 rispetto a ieri.

I 5.321 casi odierni sono emersi dall'analisi di 167.761 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 264.860). Il tasso di positività è del 3,17% (ieri 2,4%).

Nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati aumentano di 103 e diventano 1.954. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 230, cioè 16 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 22.

Nelle terapie intensive italiane l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti malati di Covid è al 3%, nei reparti ordinari è al 4%.

Le regioni con più nuovi casi sono Lazio (716 casi, non comunicato il numero dei tamponi fatti), Toscana (702 casi su 13.028) ed Emilia Romagna (606 su 17.885).

