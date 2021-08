Covid, nessun decesso ma 13 ricoverati in più

In Toscana sono 167 le persone ricoverate, di queste 18 sono gravi in terapia intensiva. I nuovi positivi al coronavirus sono 702

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore nessuna persona malata di Covid-19 è deceduta in Toscana (ieri uno). I morti per la pandemia restano 6.913. Era dal 24 Luglio che non si avevano zero decessi.

I nuovi positivi al coronavirus sono 702 (ieri 641) e il totale sale a 252.675 (cliccando qui potete vedere la residenza dei nuovi positivi).

Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi di cui l'11,3% è risultato positivo.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani oggi sono 167, cioè 13 in più rispetto a ieri. I pazienti gravi in terapia intensiva sono 18, cioè 1 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 7.568, cioè 596 più di ieri.

L'età media dei 702 nuovi positivi odierni è di 33 anni: 29% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (348 casi): 70.122 i casi complessivi ad oggi a Firenze (219 in più rispetto a ieri), 23.271 a Prato (44 in più), 23.598 a Pistoia (72 in più)

- Asl nord ovest (247): 13.642 a Massa-Carrara (23 in più), 25.947 a Lucca (116 in più), 30.071 a Pisa (85 in più), 18.116 a Livorno (36 in più)

- Asl sud est (107): 23.409 ad Arezzo (44 in più), 14.349 a Siena (33 in più), 9.595 a Grosseto (30 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 7.401 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 583 in più rispetto a ieri.

Sono 12.315, cioè 104 in più rispetto a ieri le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 238.194, sono 106 in più di ieri.

I 6.913 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 2.229 a Firenze, 602 a Prato, 633 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 668 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 514 ad Arezzo, 340 a Siena, 189 a Grosseto; 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.