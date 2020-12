Muoiono per Covid altri 75 toscani, 517 nuovi casi

Brusca impennata delle vittime. Nel bollettino regionale si specifica che 45 risalgono alle scorse settimane. Ancora in calo i ricoveri

FIRENZE — L'epidemia di Covid in Toscana continua a mietere vittime: nel nuovo bollettino diffuso oggi dalla Regione ci sono 75 persone morte a causa del Covid, di cui 45 sono spirate nelle scorse settimane e solo oggi notificate ufficialmente all'Istituto superiore di sanità.

In particolare si tratta di 46 uomini e 29 donne con un'età media di quasi 83 anni anni, così distribuiti fra le province: 14 a Firenze, 2 a Prato, 7 a Pistoia, 5 a Massa Carrara, 8 a Lucca, 10 a Pisa, 1 a Livorno, 19 a Arezzo, 3 a Siena, 2 a Grosseto, 4 residenti fuori Toscana. Il totale dei morti per Covid sale quindi a 3.032.

Come anticipato stamattina dal presidente Giani, i nuovi casi di contagio sono invece 517, con un'età media di 49 anni, e sono stati individuati sottoponendo al tampone 3.182 casi sospetti, di cui è risultato positivo il 16,2%. Considerando anche i tamponi di controllo, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.577 tamponi a cui si aggiungono 3.696 test rapidi antigenici. I dati sono in linea con quelli di ieri a parte i test rapidi, in netto aumento.

I guariti di oggi sono 2.715 e portano il totale a 85.076 (77% dei casi totali). Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi al Covid-19 in Toscana sono oggi 22.332, il 9% in meno rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 1.570 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 247 in terapia intensiva (6 in meno).

Altre 20.762 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (2.243 in meno rispetto a ieri). Sono invece 29.909 (185 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.558, Nord Ovest 15.078, Sud Est 5.273).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione delle ultime 24 ore:

- 30.877 i casi complessivi ad oggi a Firenze (146 in più rispetto a ieri), 9.750 a Prato (63 in più), 9.755 a Pistoia (45 in più),

- 7.034 a Massa (34 in più), 11.200 a Lucca (70 in più), 15.372 a Pisa (85 in più), 7.721 a Livorno (27 in più),

- 9.877 ad Arezzo (25 in più), 4.460 a Siena (11 in più), 3.839 a Grosseto (11 in più).

Sono quindi 267 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 203 nella Nord Ovest, 47 nella Sud est