Toscana in giallo, bomba libera tutti sulle strade

Il 20 Dicembre è l'unico giorno in cui ci si può muovere verso altre regioni e migliaia di persone partiranno di prima mattina per tornare entro le 22

FIRENZE — Dopo aver trascorso 40 giorni in zona arancione o rossa, domani, domenica 20 Dicembre, la Toscana tornerà finalmente nella zona di rischio Covid gialla, quella con minori restrizioni e totale libertà di movimento fra i Comuni e fra le regioni. Un bomba libera tutti che durerà solo fino alle 22, perchè poi scatterà il coprifuoco e, da lunedì, sarà di nuovo vietato muoversi verso regioni diverse da quella in cui si abita.

E così migliaia di persone hanno progettato di mettersi in viaggio proprio all'alba della domenica in giallo, non solo per raggiungere parenti o congiunti che risiedono in altre regioni e rimanere con loro per le festività ma anche per una gita fuori porta di un giorno o per una visita veloce a nonni e zii che abitano lontano, partendo di prima mattina e tornando, appunto, prima del coprifuoco.

In vista dell'esodo e di una circolazione molto più intensa di migliaia di mezzi, le prefetture hanno potenziato i servizi di vigilanza sulle strade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. L'obiettivo è scongiurare assembramenti ma difficilmente sarà possibile evitare un traffico eccezionale e i disagi conseguenti.