Ubriachi al volante, notte di multe in Toscana

Nella giornata mondiale in memoria delle vittime della strada la Toscana conta le patenti ritirate durante i controlli sulle strade della movida

CASENTINO — Fine settimana ad alto tasso alcolico in Toscana dove, nella Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, si contano le patenti ritirate durante i posti di blocco.

I carabinieri del Casentino, in particolare, hanno svolto una operazione mirata alla prevenzione degli incidenti stradali provocati dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Diverse sono state le denunce per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

I carabinieri di Pratovecchio Stia hanno denunciato un 49enne bibbienese. Per lui guida in stato di ebbrezza e una contravvenzione dovuta ad un rischioso sorpasso.

Nel corso dell’intera giornata di sabato sono stati schierati più di 20 carabinieri che hanno effettuato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale durante i quali sono stati fermati un 24enne aretino che è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza poiché, in transito nella vallata è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma. Ritirata anche la patente. Stesse sanzioni per un 51enne di Arezzo che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai militari di Bibbiena. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida. Un 19enne di Poppi è stato, invece, denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.