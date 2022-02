Invia sms e svuota i conti, è il re della truffa

Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game

La sua specialità è la truffa dell'home banking. Tutto parte da un messaggio inviato alla vittima prescelta che clicca il link e cade nella trappola

CASTELNUOVO DEI SABBIONI — Invia un breve messaggio di testo al cellulare della vittima prescelta con un link da cliccare, poi telefona fingendosi un operatore e scatta la trappola, è il modus operandi dell'uomo denunciato a piede libero alla procura di Arezzo. Si tratta di un cittadino campano, pregiudicato e noto per questo tipo di raggiro.

I carabinieri lo hanno individuato grazie alla denuncia di un aretino di 60 che dopo essere finito nella rete del truffatore si è visto svuotare il conto on line di 4mila euro.

La tecnica è conosciuta come "smsishing".

Il 60enne ha ricevuto un sms con un link, poi si è accorto che la App dell'home banking installata sul cellulare non funzionava. Sono passati pochi minuti ed ha ricevuto la telefonata di una persona che si è presentata come un operatore del servizio clienti dell'istituto di credito e lo ha convinto che, a breve, avrebbe ricevuto un messaggino con le indicazioni per risolvere il problema. Il nuovo link truffaldino è servito ad ottenere gli accessi all'home banking che il truffatore ha usato per disporre a suo favore un bonifico da 4mila euro.

Il 60enne accortosi dell'inganno, si è rivolto ai carabinieri che hanno individuato il responsabile, il pregiudicato campano già nel mirino delle forze dell'ordine per raggiri di questo tipo.