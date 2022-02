Contagiati dal Covid 112.691 italiani, 414 morti

Restano stabili i nuovi positivi nelle ultime 24 ore mentre cresce di nuovo il numero delle vittime del virus. Tasso di positività al 12,3%

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 112.691 nuovi contagi da Covid, circa 5.000 in meno rispetto a ieri a fronte di 915.337 test (nel bollettino precedente ne erano stati processati 50mila in più).

Le vittime sono invece 414 e portano il totale a 147.734.

Il tasso di positività è al 12,3%, lo stesso di ieri.

Diminuiscono ancora i ricoverati in terapia intensiva nel saldo fra le entrate e le uscite: oggi sono 1.457 nelle terapie intensive, 67 meno. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono invece 19.324, 226 in meno.

Per leggere i dettagli del bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto le tabelle del Ministero del salute con i dati di tutte le regioni.

Tabella regione Toscana