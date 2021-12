Covid, anche la Grecia impone il tampone a tutti i viaggiatori

Dopo il governo italiano, anche quello ellenico ha sposato la linea dura: per entrare nel Paese tampone obbligatorio anche per i vaccinati

ATENE — Per trascorrere le vacanze di Natale in Grecia non basterà il green pass: il governo ellenico ha deciso di rafforzare le restrizioni per chi varca i confini nazionali rendendo obbligatorio esibire, all'ingresso, un tampone molecolare o antigenico rapido, recente e con esito negativo, anche ai viaggiatori vaccinati contro il Covid.

La misura ricalca quella assunta ieri dal governo italiano.

