martedì 15 febbraio 2022

Risalgono a 71mila i nuovi casi di Covid, 388 vittime

Nel nuovo bollettino nazionale continuano a diminuire i ricoverati in ospedale, 500 in meno in 24 ore. Tasso di positività stabile

ITALIA — Risalgono i contagi da Covid dopo la consueta flessione del lunedì, dovuta al calo dei tamponi processati dalle Asl nella giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi rilevati sul territorio nazionale sono quindi 70.852 a fronte di quasi 700mila tamponi. Ieri i nuovi contagiati erano stati 28.630 ma a fronte di un numero di test molto più basso. Il tasso di positività resta infatti stabile al 10,2% contro il 10% di ieri. C'è anche un notevole incremento di deceduti per l'infezione, oggi sono 388, 107 in più. Continua a migliorare la situazione negli ospedali: i malati gravi in terapia intensiva scendono a 1.119, 54 in meno, mentre i degenti nei reparti Covid ordinari sono 15.602, 448 in meno. Qui sotto trovate la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni. Per leggere il bollettino Covid odierno della Toscana cliccate qui. Tabella Ministero della salute