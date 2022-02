Omicron contagia 28.630 italiani, 281 vittime

Auto elettrica obbligatoria, l'Italia è ferma. Gli ostacoli in vista del 2035

Gli attualmente positivi scendono a 1 milione e 590mial, 48mila in meno in 24 ore. Il tasso di positività sul totale dei test scende al 10%

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia le Asl hanno individuato 28.630 nuovi contagiati dal Covid a fronte di 283.891 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i nuovi positivi erano stati 51.959 con 462.881 test ma il tasso di positività è comunque sceso dall'11,2% al 10%.

Aumentano le vittime del virus, oggi sono 281, mentre ieri erano state 191. Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia sale a 151.296.

Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore.

Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, 10 in meno.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni. Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute