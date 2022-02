Scatta l'obbligo di vaccinazione per gli over50 nei luoghi di lavoro

Da domani per andare a lavorare è necessario il green pass rafforzato. In Toscana ci sono quasi 56mila cinquantenni non vaccinati contro il Covid

TOSCANA — Domani, 15 Febbraio, entra in vigore in tutta l'Italia l'obbligo di esibire il green pass rafforzato nei luoghi di lavoro per chi ha da 50 anni in su. E' una delle ultime misure messe in campo dal governo per 'convincere' i no vax più recalcitranti ad arrendersi al vaccino anti-Covid.

In Toscana i cinquantenni non vaccinati sono 55.862 , i sessantenni 82.592 (dati governo.it). Vedremo le ripercussioni di questi numeri su servizi e attività anche se è un dato di fatto che, nelle ultime settimane, il ritmo della campagna vaccinale è notevolmente rallentato, segno che si è effettivamente arrivati allo zoccolo duro dei contrari al vaccino.

Cosa rischia chi non si adegua? In automatico il pagamento di una sanzione da 100 euro che sarà inviata dall'Agenzia delle entrate direttamente a domicilio dopo un controllo incrociato con le tessere sanitarie.

Se poi il non vaccinato si presenta sul luogo di lavoro si becca una multa variabile 600 a 1.500 euro, oltre alla sospensione dalle mansioni senza stipendio pur senza perdere il posto. Se il lavoratore si ripresenta nuovamente senza essere vaccinato, la sanzione raddoppia.

Per quanto tempo durerà l'obbligo: il governo sta valutando ma non è escluso che possa andare oltre la fine dello stato di emergenza, prevista per il 31 Marzo.

