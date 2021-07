In Italia 3.117 nuovi casi e 22 decessi

La grandine manda in tilt l'autostrada A1: auto devastate, parabrezza sfondati e code infinite

Emergenza Covid, in aumento i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Gli attualmente positivi vicini a quota 70mila

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 22 persone malate di Covid-19 (ieri 7). In totale le vittime per la pandemia sono 127.971.

I nuovi positivi al coronavirus sono 3.117, in calo rispetto ai 4.743 di ieri. Da Febbraio 2020 i casi accertati in Italia sono 4.320.530.

Gli attualmente positivi sono 68.236, cioè 1.979 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 1.114 più di ieri, in totale 4.124.323.

I 3.117 casi odierni sono emersi dall'analisi di 88.247 test, circa la metà rispetto a ieri (176.653). Cresce il tasso di positività dei tamponi: 3,5% contro 2,7%.

Nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 1.512, cioè 120 più di ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 182, cioè 4 più di ieri, gli ingressi nell'ultimo giorno in quest'o reparto sono stati 11 (ieri 16). In Italia l'occupazione dei letti nelle terapie intensive è al 2% (stabile), nei reparti ordinari siamo al 3% (+1%).

Le regioni con più nuovi casi sono Lazio (550 casi su 12.993 test), Emilia Romagna (463 su 11.463) e Sicilia (457 su 6.395).

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui.