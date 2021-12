Covid, incidenza sopra a 150 in 52 province, 4 sono toscane

Tutti i dati del nuovo monitoraggio dell'epidemia della fondazione Gimbe Cambio di colore in arrivo nelle regioni con gli ospedali sotto pressione

TOSCANA — A parte il Molise e la Valle d'Aosta, tutte le regioni italiane hanno registrato nella prima settimana di Dicembre un incremento di casi di contagio da Covid-19, Toscana compresa (+25%). Lo afferma il nuovo monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe sottolineando che gli incrementi maggiori riguardano l'Umbria (+50,3%).

INCIDENZA SETTIMANALE

Aumentano le province che hanno registrano un'incidenza settimanale superiore alla soglia dei 150 nuovi casi ogni 100mila abitanti: sono 52 e in cima alla classifica trovaniamo quella di Trieste con 694 nuovi casi seguita da quelle di Bolzano (651), Treviso (467) e Padova (405). Secondo la fondazione Gimbe, con l'attuale tendenza alla crescita del contagio, nel giro di un mese numerose regioni potrebbero cambiare colore.

In Toscana l'incidenza settimanale regionale è di 123 nuovi casi ogni 100mila abitanti ma 4 province sono oltre alla soglia di 150: Massa Carrara, Grosseto, Livorno e Pistoia. Ecco i dati nel dettaglio aggiornati all'8 Dicembre:

- Provincia di Massa Carrara: 172,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti

- Provincia di Grosseto: 170,7

- Provincia di Livorno: 158,4

- Provincia di Pistoia: 153,7

- Provincia di Arezzo: 137,1

- Provincia di Lucca: 118,5

- Provincia di Siena: 111.9

- Provincia di Pisa: 103,3

- Città metropolitana di Firenze: 97,6.

RICOVERI IN OSPEDALE

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, in Italia, dal 1 al 7 Dicembre, i degenti Covid con sintomi sono stati 6.078 contro i 5.227 della settimana prima e i pazienti in terapia intensiva 776 contro 683. Anche i decessi sono aumentati arrivando a 558, con una media di 80 al giorno contro i 71 della settimana prima.

La Toscana resta sotto i limiti di guardia sul fronte delle ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva (tasso di saturazione al 5% contro un limite del 10%) che nei reparti Covid ordinari (8% contro un limite de 15%).

VACCINAZIONI

I dati della Toscana sono buoni anche sul fronte della campagna vaccinale: la popolazione che ha completato il ciclo primario è pari all'80,7% contro una media italiana del 77,3 a cui va sommato un 2,7 di prime dosi (2,8 la media italiana). La terza dose ha raggiunto un tasso di copertura del 57,4% contro una media nazionale del 46,8%).