In Toscana 4 morti per Covid, l'epidemia accelera

I nuovi casi positivi sono 659 ma su un numero basso di tamponi e quindi il tasso di positività sulle prime diagnosi è salito all'11,7%

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore la Toscana ha registrato 4 nuovi decessi per Covid, un uomo e 3 donne con un'età media di quasi 86 anni che portano il totale delle vittime a 7.441. Abitavano rispettivamente 2 a Firenze, 1 a Pisa e 1 a Livorno.

Il contagio accelera ancora: nel bollettino regionale di oggi i nuovi casi sono 659 contro i 791 di ieri ma sono stati individuati su un numero molto basso di tamponi, circa 18mila (ieri erano stati 32.500), e quindi il tasso di positività sulle prime diagnosi è salito all'11,7%. L'età media dei nuovi positivi odierni è bassa, 37 anni circa (il 31% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 384 e raggiungono quota 288.498. Rappresentano il 93,9% dei casi totali.

Gli attualmente positivi sono oggi 11.278, in crescita del 2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). Altre 10.953 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (263 in più rispetto a ieri). Sono invece 27.286 (181 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.721, Nord Ovest 11.891, Sud Est 5.674).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 84.454 i casi complessivi ad oggi a Firenze (162 in più rispetto a ieri), 27.713 a Prato (17 in più), 29.143 a Pistoia (67 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 16.215 a Massa-Carrara (43 in più), 31.051 a Lucca (72 in più), 35.866 a Pisa (63 in più), 23.107 a Livorno (73 in più),

Asl Toscana Sud Est - 27.571 ad Arezzo (55 in più), 18.511 a Siena (51 in più), 13.031 a Grosseto (56 in più).

La Toscana si trova al 12mo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 8.375 casi ogni 100.000 abitanti (media italiana circa 8.695 per 100.000, dato di ieri).