In Italia 17.959 positivi in 24 ore, non succedeva da Aprile

Accelera il contagio da Covid, gli aumenti più elevati in Lombardia e nel Veneto. Raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dosi di vaccino inoculati

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati indivduati 17.959 i positivi ai test Covid , 2.220 in più rispetto a ieri, a fronte di 564mila test, 130mila in meno. Era dallo scorso Aprile che non si registrava un numero così elevato di nuovi casi e il tasso generale di positività, quindi compresi i test di controllo, è salito al 2,3%.

Dall'inizio della pandemia si sono ammalate di Covid in Italia 5.152.264 persone.

Nel bollettino nazionale di oggi le vittime solo 86, contro le 99 di ieri e portano il totale dall'inizio della pandemia 134.472. I dimessi e i guariti sono invece 4.768.578, 9.540in più.

Crescono lievemente i ricoverati in ospedale: i pazienti gravi in terapia intensiva oggi sono 791, 15 in più rispetto mentre i pazienti Covd con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21.

Lombardia e Veneto sono le 2 regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi, oltre tremila ciascuna. Anche la Toscana ha registrato un aumento in 24 ore che si ripresentava dai primi di Maggio (per saperne di più clicca qui).

L'Italia oggi ha raggiunto i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati.