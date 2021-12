Omicron neutralizzata da 3 dosi di vaccino Pfizer

Lo ha annunciato l'azienda farmaceutica dopo i test di laboratorio sulla nuova variante. La terza dose di siero moltiplica gli anticorpi di 25 volte

MILANO — La notizia è ufficiale: tre dosi del vaccino anti-Covid a mRna, prodotto da Pfizer Biontech, neutralizzano anche la variante Omicron del SarsCov2.

Lo affermano in una nota le aziende produttrici dopo i test condotti in laboratorio per verificare l'efficacia del siero sulla nuova variante: la terza dose del siero moltiplica gli anticorpi di 25 volte, garantendo un livello di protezione da Omicron simile a quello osservato dopo 2 dosi sia per il SarsCov2 originale, quello della prima ondata pandemica, che per le altre varianti conosciute.

I risultati dei test condotti da Pfizer Biontech era stato anticipati dall'osservazione empirica di quanto accaduto in Israele, il primo Paese del mondo ad avviare la campagna per le terze dosi (vedi qui sotto l'articolo collegato). Il 3 Dicembre i nuovi casi di contagio rilevati in Israele a livello nazionale sono stati 545, in linea con quelli individuati nella sola Toscana.