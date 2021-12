Covid infetta altri 36.293 italiani, 146 vittime

Crescono ancora i nuovi contagiati anche il numero di tamponi è sceso a 779mila. Più di mille ricoverati in terapia intensiva

FIRENZE — L'epidemia di Covid continua la sua corsa e oggi sono stati individuati in Italia 36.293 nuovi casi di contagio a fronte di 779mila tamponi. I nuovi positivi sono quindi 6.000 in più rispetto a quelli ddi ieri anche se sono stati processati 80mila tamponi in meno. Il tasso di positività sale di 1 punto in sole 24ore, arrivando al 4,6%.

Diminuiscono leggermente le vittime del virus, oggi sono 146, 7 in meno di ieri per un totale di 136.077 deceduti.

Sono 402.729 le persone in Italia con l'infezione da Covid in corso, 18.585 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 8.544 (163 in più) e 1.010 di questi si trovano in terapia intensiva, un condizioni gravi (2 in meno).

I dimessi e i guariti oggi sono invece 17.595.

La regione che ha registrato il maggior incremento di contagi è ancora la Lombardia con 10.569 nuovi casi a fronte di 182.427 test. Seguono il Veneto (4.552 nuovi casi a fronte di 118.566 test), la Sicilia (3.290 nuovi casi a fronte di 65mial test). Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana hanno registrato più di 2.000 nuovi casi in 24 ore.

Oggi il premier Draghi ha dichiarato che tre quarti dei decessi per Covid in Italia riguardano persone non vaccinate.

