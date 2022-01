Covid, morti altri 20 toscani, 13.151 nuovi casi

Nell'ultima settimana l'incremento dei nuovi positivi è sceso dell'8,5% rispetto a quella prima. Incidenza a 2.416 nuovi casi ogni 100mila abitanti

FIRENZE — Continua la corsa del Covid in Toscana anche se la curva del contagio ha cominciato a rallentare: come pubblicato sul sito public.flourish.it, negli ultimi 7 giorni i nuovi casi di contagio sono scesi dell'8,5% rispetto alla settimana precedente e l'incidenza settimanale è calata a 2.416 nuovi casi ogni 100mila abitanti, un dato sempre esorbitante e molto più elevato rispetto alla media nazionale di 2.029 ma comunque in discesa.

Nel dettaglio, nel nuovo bollettino regionale sono stati registrati 13.151 nuovi contagiati, in lieve calo rispetto a ieri a fronte di un numero di tamponi leggermente più alto (76mila contro 72mila). Il tasso di positività è infatti rimasto stabile al 69,3%. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età media di 76 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute abitavano 6 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 7.775.

I guariti oggi sono 10.931 e raggiungono quota 358.819 (65,5% dei casi totali).

Aumentano a ncora gli attualmente positivi, oggi sono 180.914. Di questi i ricoverati sono 1.296 (20 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (stabili). Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende quindi dal 22% al 21,6% mentre quello dei reparti ordinari sale dal 22 al 23%. Altre 179.618 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (2.180 in più rispetto a ieri.

Salgono a 18.143 (433 in più rispetto a ieri) le persone in quarantena sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.953, Nord Ovest 7.965, Sud Est 4.225).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 163.858 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4.258 in più rispetto a ieri), 44.510 a Prato (848 in più), 47.508 a Pistoia (1.034 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 26.629 a Massa (528 in più), 53.844 a Lucca (1.205 in più), 63.394 a Pisa (1.600 in più), 40.424 a Livorno (1.195 in più),

Asl Toscana Sud Est - 48.876 ad Arezzo (1.110 in più), 35.621 a Siena (770 in più), 22.289 a Grosseto (603 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.