Incubo Keu, Csai sporge denuncia: "Cromo nei terreni"

L'azienda ha segnalato la presenza di cromo nei terreni di riporto dei lavori sulla provinciale 7. Controlli anche in un'azienda agricola pisana

TERRANUOVA BRACCIOLINI — Nel corso dei controlli annuali condotti dalla Csai, il Centro servizi ambiente, nell'ambito del piano di sorveglianza della discarica di Podere Rota, è stata riscontrata in uno dei 29 pozzi di campionamento delle acque sotterranee, esterno e a monte idraulico della discarica, la presenza di cromo e di cromo esavalente con valori anomali in rapporto all'assetto idrogeologico dell'area.

Non era mai successo e la Csai ha voluto effettuare ulteriori approfondimenti che avrebbero confermato l'assenza di correlazione fra gli inquinanti e le attività di gestione dell'impianto; correlazione che sarebbe invece "diretta - si legge in una nota della Csai - con la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione di recenti opere stradali, in particolare alle attività di realizzazione della nuova viabilità provinciale, non riconducibili in alcun modo alla doscarica". La strada provinciale indicata dalla Csai è la 7 di Piantravigne.

I vertici della Csai hanno quindi presentato denuncia contro ignoti presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, alla luce dell'inchiesta sullo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di Keu (ceneri di conceria contenenti cromo) in opere stradali costruite in Toscana negli ultimi anni (per saperne di più clicca qui).

"Mi preme sottlineare che il nostro sistema di monitoraggio e controllo funziona e ci ha permesso di evidenziare un potenziale inquinamento anche al di fuori dei confini della discarica - ha sottolineato l'amministratore delegato di Csai, Luana Frassinetti - Inoltre, ancora più importante, i contaminanti sono circoscritti in un'area ristretta che non coinvolge i pozzi circostanti".

Sempre oggi, nell'ambito dell'inchiesta Keu, i tecnici incaricati dalla Dda hanno prelevato alcuni campioni da un'azienda agricola di Peccioli dove potrebbero essere state smaltite altre migliaia di tonnellate di keu. Il controllo è stato disposto dalla procura di Firenze dopo che le analisi su altri campioni raccolti nel rilevato stradale della nuova strada regionale 429, nell'empolese, hanno accertato la presenza di livelli elevatissimi di keu, con una capacità di rilascio di inquinanti 26 volte superiore ai limiti di legge. Altri prelievi sono stati effettuati ieri nella zona di Bucine.