Covid, assessore comunale muore a 55 anni

Bertini era al terzo mandato da assessore al bilancio, i primi due con Gabbanini, poi la riconferma di Giglioli. Il dolore del presidente Giani

SAN MINIATO — Un'altra vittima della malattia Covid-19, è l'assessore comunale di San Miniato Gianluca Bertini. Aveva solo 55 anni, ma la malattia provocata dal nuovo coronavirus l'ha portato al decesso.

Bertini era stato assessore al bilancio per tre mandati ed era tutt'ora in carica. Accanto al ruolo istituzionale quello di imprenditore, nel settore dei pallets con, appunto, la Bertini Pallets. Il decesso è avvenuto oggi, ma aveva la Covid-19 da un po' di tempo. Lascia la moglie e due figlie.

Bertini aveva fatto parte delle due giunte di Vittorio Gabbanini ed era stato riconfermato in questa di Simone Giglioli.

Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Toscana, Eugenio Giani: "“Sono profondamente addolorato. Gianluca Bertini era dedito al suo impegno e al suo lavoro e non ha mai fatto un passo indietro di fronte ai suoi doveri. La società civile, la politica e San Miniato subiscono una grave perdita. La mia vicinanza va ai familiari e a tutta la comunità sanminiatese".

Anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, lo ha ricordato: "Ci sono notizie che arrivano e lasciano senza parole. Senza fiato. Non riesco ancora a credere che Gianluca non sia più con noi.Oggi ho perso un amico vero, una persona sempre sorridente e gentile con tutti. Sento dentro di me un dolore lancinante. Non riesco a pensare ad altro da ore. Vorrei poter abbracciare sua moglie, le sue figlie, la sua famiglia. E dire grazie, a loro, per tutto quello che in questi anni Gianluca ha saputo donare a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo. Mi mancherai, Gianluca. Mi mancherai davvero tantissimo".

"La notizia della prematura scomparsa di Gianluca Bertini mi sconvolge e mi rattrista nel profondo - ha detto il consigliere regionale Andrea Pieroni - conoscevo Gianluca da molti anni e ne ho sempre apprezzato il tratto umano di persona cordiale e pacata, protagonista della vita civile, sociale, economica e politica del territorio sanminiatese. L'ho avuto amico, compagno di strada per lunghi tratti nella mia esperienza politica e amministrativa. Le sue competenze e le sue esperienze mancheranno alla comunità sanminiatese ed a tutti noi. Le mie condoglianze ed un abbraccio forte alla sua famiglia, alla sua comunità, ed all'amministrazione comunale. Il dolore che ci prova così duramente sia monito per tutti a non abbassare la guardia sul versante del contrasto alla pandemia. Lo dobbiamo agli oltre 60mila morti che il paese piange ed oggi anche a Gianluca".

Cordoglio anche dalla lista di opposizione Cambiamenti: "Tra i quasi cento morti per Covid-19 del nostro Comune c'è anche Gianluca Bertini. Era stato colpito dalla malattia alla fine di ottobre, e a niente sono valse le cure che ha ricevuto prima a Empoli e poi a Careggi. Al di là dei contrasti politici e amministrativi a volte anche aspri che abbiamo avuto con lui, non possiamo che riconoscere la sincerità della sua militanza politica e del suo impegno civico. La sua scomparsa a soli 55 anni ci addolora profondamente. Esprimiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e al suo partito".