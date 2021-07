Spiagge migliori d'Italia, Elba nella top ten

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

La classifica è stata stilata da Holidu in base alle recensioni delle spiagge su Google Maps, l'Elba è presente con le spiagge di Cavoli e le Ghiaie

ISOLA D'ELBA — Holidu (www.holidu.it), il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per scoprire quali sono le migliori spiagge d'Italia del 2021: a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale, per creare la lista perfetta per chi è ancora indeciso su quale meta scegliere per le prossime vacanze in Italia.



Fra le regioni italiane la Toscana è in Top 10 con le due spiagge dell'isola d'Elba di Cavoli, nel Comune di Campo nell'Elba e le Ghiaie, nel Comune di Portoferraio.

Questa la descrizione delle sue spiagge elbane:

"Spiaggia di Cavoli - Campo nell’Elba: L’Isola d’Elba è una delle mete più ambite della Toscana: la Spiaggia di Cavoli - Campo nell’Elba è tra le più amate d’Italia ma sicuramente non l’unica della zona che vale la pena di esplorare se stai pensando di rifugiarti in questa scintillante isola per le tue vacanze.

Spiaggia delle Ghiaie, Portoferraio: In provincia di Livorno si nasconde un’altra perla della Toscana: si tratta della Spiaggia delle Ghiaie, a Portoferraio, che con i suoi 400 metri di spiaggia di ciottoli bianchi e le sue acque cristalline è la meta perfetta sia per le famiglie in vacanza sia per chi ama fare attività acquatiche come lo snorkeling".