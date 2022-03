Brucia i rifiuti e scatena il panico nel vicinato

Una colonna di fumo dall'odore acre si è alzata tra i palazzi del centro storico mettendo in allarme i residenti che hanno telefonato ai vigili

EMPOLI — Ha acceso il fuoco per bruciare la spazzatura nella corte e la colonna di fumo dall'odore acre non è passata inosservata in pieno centro città e ha messo in allarme i residenti che hanno chiesto aiuto.

L'episodio è accaduto nel centro storico di Empoli dove un residente ha allertato la polizia municipale per il fumo e il cattivo odore che arrivavano dalla strada.

Gli agenti hanno trovato all’interno della corte un braciere artigianale ancora fumante e dei sacchi contenenti rifiuti di vario genere.

Gli agenti hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti il titolare di una attività all’interno della corte e l’esecutore materiale del rogo.

La polizia municipale ha sequestrato il materiale rinvenuto e l'assessore all'ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, ha ringraziato cittadini e vigili per la segnalazione e per l'intervento.