Federico Gelli nuovo direttore della sanità toscana

Il nuovo responsabile della Direzione sanità, diritti cittadinanza e coesione sociale della Regione assumerà l'incarico il primo Dicembre

FIRENZE — Federico Gelli, direttore del coordinamento maxi-emergenze dell'Asl Toscana Centro e presidente del Cesvot, dal primo Dicembre sarà il nuovo responsabile della Direzione sanità, diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione. Lo ha deciso il governatore Eugenio Giani. La nomina ha fatto seguito a un avviso pubblico lanciato della Regione.

Federico Gelli, 59 anni, nato a Castelnuovo Val di Cecina, è laureato in medicina con specializzazione in sanità pubblica. Alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto deputato nelle liste del Pd, esperienza conclusa nel 2018. Dopo aver ripreso l'incarico di direttore delle maxi emergenze nell'Azienda Usl Toscana Centro, è stato nominato responsabile del rischio in sanità di Federsanità Anci, è diventato presidente della fondazione Italia in salute, ha assunto il ruolo di presidente del comitato scientifico del corso in risk management in sanità presso la Luiss Business School e adjunct professor sempre presso la Luiss Business School.

Dal 2013 è presidente del Cesvot, il centro servizi per il volontariato della Toscana.