Toscana salute, servizi sanitari nello smartphone

È disponibile l'app della Regione per gestire moltissimi servizi dalla prenotazione degli esami e delle visite fino al green pass

FIRENZE — Toscana Salute è la nuova app della Regione che consente ai cittadini diverse attività in ambito sanitario. È già disponibile e scaricabile dagli app store.

Con Toscana Salute si possono consultare i referti di esami fatti, scaricare le ricette per comprare farmaci o prenotare visite, consultare il libretto delle vaccinazioni, scegliere il medico di famiglia, consultare la propria fascia di esenzione e molti altri servizi importanti come conoscere l'esito dei tamponi per il coronavirus o scaricare il Green pass.

Per utilizzare l'app Toscana salute è necessario avere un'identità digitale e dallo stesso smartphone si può gestire anche la situazione sanitaria di altri familiari. Un passaggio, quello al digitale, obbligato per un futuro sostenibile e accelerato dalla pandemia di Covid-19.

Le novità. L’app Toscana Salute ha una nuova interfaccia grafica e prevede 24 icone cliccabili, che consentono le varie possibilità: consultare i referti di laboratorio e di radiologia; scaricare le ricette per farmaci e visite specialistiche; vedere i dati relativi agli accessi in pronto soccorso; consultare il libretto delle vaccinazioni; consultare la documentazione rilasciata in fase di dimissione ospedaliera; prenotare con ricetta dematerializzata appuntamenti per visite ed esami e annullare o spostare le prenotazioni; consultare i pagamenti effettuati e quelli in sospeso; scegliere il proprio medico di famiglia; inserire i dati personali relativi a eventuali allergie e a reazioni avverse quanto appunti sull’uso di farmaci e numeri da chiamare in caso di emergenza; consultare i numeri di telefono e gli orari di alcuni Centri di riferimento regionale (Centro di ascolto oncologico, malattie rare, informazioni su ticket e cure palliative); consultare l’attestato di esenzione o la fascia economica per reddito; consultare le vaccinazioni obbligatorie per la scuola; rilasciare il consenso alla consultazione da parte di terzi del proprio fascicolo sanitario e il recupero di dati pregressi; pagare il ticket per visite ed esami e il ticket di pronto soccorso; consultare la scheda di farmaci, le esenzioni per patologia e il budget di spesa relativo ai prodotti senza glutine per celiaci.