Violenze in carcere, un detenuto su una sedia a rotelle: «Ci hanno massacrato, volevano toglierci dignità» Violenze in carcere, un detenuto su una sedia a rotelle: «Ci hanno massacrato, volevano toglierci dignità»

Attualità giovedì 01 luglio 2021 ore 09:56

E' entrato in vigore il green pass europeo

Operativo il pass che attesta vaccinazione, guarigione o un tampone negativo per viaggiare. Attenzione, regole diverse per andare in Austria