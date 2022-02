In Toscana 3.337 nuovi casi di Covid e 30 morti

Si allenta ancora la pressione sugli ospedali con 55 ricoverati in meno. L'età media delle vittime è alta, 86 anni, quella dei nuovi casi resta bassa

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.337 nuovi positivi al Covid, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico. L'età media è 36 anni (il 34% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più). Sono stati individuati sottoponendo a test 6.027 casi sospetti di cui è risultato positivo il 55,4%. Considerando anche i tamponi di controllo sono stati processati in 24 ore 33mila test.

I guariti oggi sono 10.514 e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).

Risale purtroppo il numero delle vittime, oggi sono 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un'età media di 86 anni che portano il totale a 8.637. Abitavano rispettivamente 18 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Siena.

Gli attualmente positivi sono oggi 73.883, il 7% in meno rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). Altre 72.693 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (5.534 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 24.332 (2.218 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.913, Nord Ovest 9.324, Sud Est 4.095).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 241.812 i casi complessivi ad oggi a Firenze (750 in più rispetto a ieri), 62.867 a Prato (215 in più), 69.164 a Pistoia (291 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 37.288 a Massa (176 in più), 80.618 a Lucca (458 in più), 93.934 a Pisa (365 in più), 68.009 a Livorno (347 in più),

Asl Toscana Sud Est - 72.113 ad Arezzo (296 in più), 51.116 a Siena (214 in più), 37.569 a Grosseto (225 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.